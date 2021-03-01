«Спутник Лайт» готовится к запуску

«Спутник Лайт» начнут применять в марте. Разработчики отечественной вакцины подали документы на регистрацию облегченной версии препарата в России и некоторых других странах. «Спутник Лайт» представляет собой только один компонент обычной вакцины. При этом эффективность версии ниже, а защищать от коронавируса препарат будет ориентировочно на три-четыре месяца, заявили в Центре имени Гамалеи. Какие особенности у облегченной вакцины? И будет ли она востребована? Выяснял Александр Рассохин.

«Мир увидит “Спутник Лайт” в марте»,— такое сообщение появилось в Twitter разработчиков российской вакцины. Испытания облегченной версии «Спутника» стартовали еще в январе. Однако длительных исследований она не требует, рассказали “Ъ FM” в Центре имени Гамалеи. Ведь по факту «Спутник Лайт» — это только первый компонент российской вакцины, которая и так изучалась. Без второго укола эффективность этого препарата ниже. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что она составит около 85%. А защищать от коронавируса вакцина будет три-четыре месяца.

Однако эти предположения еще необходимо доказать, настаивает главный научный сотрудник центра Анатолий Альтштейн: «Когда вы делаете две инъекции, вы второй инъекцией даете стимул иммунитету дополнительный. Первая готовит иммунитет, вторая дает уже более сильную иммунную реакцию. Точно ее эффективность будет ниже. Я не думаю, что 85%, скорее всего, ниже, примерно процентов 70. Я исхожу из того, что известно о других вакцинах, например, Johnson & Johnson, которые имеют один компонент. Мы точно не знаем, каким будет срок защиты, я думаю, полгода должен быть».

Если привившийся и заболеет, то в легкой форме, подчеркивают в Центре имени Гамалеи. А после того как вакцина перестанет действовать, можно будет привиться и вторым компонентом «Спутника». И тогда это, по сути, будет полноценная вакцинация, подчеркивает Александр Гинцбург. Другое дело, что облегченный «Спутник», судя по всему, подойдет не всем. Например, он не будет показан пенсионерам, считает вакцинолог Евгений Тимаков: «Организм с возрастом вырабатывает иммунитет хуже — другие иммунные механизмы. И может не быть полноценной выработки иммунитета на однокомпонентную вакцину. Людям в возрасте нужно два компонента, чтобы иммунитет был полноценным, это следует из предварительных данных клинических испытаний “Спутника V”».

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Эффективность ниже, иммунитет не такой продолжительный. Так будет ли востребован «Спутник Лайт»? Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов подчеркивает, что производство облегченной вакцины не только проще, но и дешевле: «Логистические проблемы, связанные с необходимостью двух инъекций, очень большие. Очень многие люди по самым разным причинам не берут вторую инъекцию, и не только у нас — это и в Америке так, и в Англии, везде. Любая процедура, которая проходила по упрощенной схеме, в условиях, когда многие люди не хотят вакцинироваться в принципе, наверное, должна приветствоваться просто потому, что даже одна инъекция даст какой-то иммунитет и сократит распространение инфекции, если оно будет продолжаться».

Количество антител — показатель, на который часто обращают внимание эпидемиологи, рассуждая об эффективности вакцин. Однако он не гарантирует защиту от COVID-19, заявили в воскресенье в новосибирском центре «Вектор». И такое утверждение отчасти верно, соглашается генетик Кирилл Волков. Ведь главным образом человека от вируса защищает Т-клеточный иммунитет. Это часть иммунной системы, которая борется с инфекцией не с помощью антител, а благодаря собственным специальным клеткам организма. «Оценить Т-клеточный иммунитет по-хорошему мы не можем — это дорого.

Поэтому все используют этот признак, так скажем, косвенный — уровень антител — для того чтобы оценить, насколько человек получил защиту от коронавируса.

Гуморальный иммунитет, Т-клеточный иммунитет друг с другом связаны. Там есть корреляция между уровнем антител и защитой от коронавируса, но это не стопроцентная, не прямая связь»,— пояснил Волков.

Всего в России привились хотя бы одной дозой вакцины более 3 млн человек, для сравнения, в США — около 50 млн. Нежелание многих россиян прививаться, вероятно, в последнее время стало подкрепляться и тем, что число новых случаев заражения снижается. Однако, как подчеркивают собеседники “Ъ FM”, при таких темпах вакцинации Россия рискует встретиться с третьей волной пандемии уже через месяц.