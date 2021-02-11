Прививка — вторая натура

Минздрав скорректировал национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, включив в группу приоритета высшего уровня людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников. До сих пор в нее входили медики, учителя, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. Таким образом, медицинское ведомство дало понять, что в вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке нуждается едва ли не большая часть населения РФ. Ранее “Ъ” рассказывал, что власти ряда регионов, опираясь на национальный календарь, пытались сделать прививку обязательной. Вероятно, процедура останется добровольной, полагают эксперты, однако в случае отказа от нее граждане должны быть готовы столкнуться со сложностями при устройстве на работу, при посещении санаториев или в поездках за рубеж. В Минздраве не смогли оперативно пояснить “Ъ”, с чем связано обновление календаря прививок.

Вакцинацию по эпидпоказаниям проводят «при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии». Обычно эпидемия объявляется, когда заболевает более 5% населения, что считается превышением эпидемиологического порога. На 10 февраля 2021 года официальное число выявленных случаев COVID-19 в России составляет 4 012 710 человек: получается, что согласно официальной статистике показатель пока превышает лишь 2,8%. Тем не менее еще 17 декабря прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок.

В приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции «в порядке приоритета»:

к приоритету третьего уровня отнесены, например, государственные гражданские и муниципальные служащие, призывники ;

; к приоритету второго уровня — работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу, военнослужащие, работники организаций сферы услуг ;

; к приоритету первого уровня Минздрав зачислил медиков и педагогов, работников соцслужб и многофункциональных центров, людей, проживающих в организациях социального обслуживания, и граждан с хроническими заболеваниями (такими как болезни бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение).

Теперь календарь прививок обновлен. Согласно новому приказу, в группу приоритета первого уровня включены люди старше 60 лет и жители городов с численностью населения от 1 млн человек. В 2020 году в России насчитывалось 15 городов-миллионников с общим населением более 33 млн человек. Как сообщал Росстат в 2019 году, в стране проживало больше 32 млн человек от 60 лет.

Из приказа медицинского ведомства не следует, является ли вакцинация для указанных категорий граждан обязательной. Это, как ранее сообщал “Ъ”, вызвало споры среди экспертов, которые указывали на противоречие в законодательстве. С одной стороны, процедура вакцинации в нашей стране является добровольной, что закреплено положениями закона «Об основах охраны здоровья граждан». С другой, в соответствии с этим же законом отказ от прививки может повлечь санкции — временный отказ в трудоустройстве или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Медики и учителя из разных регионов России действительно стали жаловаться на принуждение со стороны работодателей делать прививку.

В частности, в Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию для учителей, пояснив, что «в соответствии с календарем профилактических прививок работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против коронавирусной инфекции». Главврач Сампурской ЦРБ Александр Фомин на том же основании издал приказ об отстранении медработников, отказавшихся делать прививку. Санкции отменили только после служебной проверки управления здравоохранения Тамбовской области.

Представитель Европейской ассоциации медицинского права в РФ Алексей Горяинов считает, что изменения, внесенные в календарь прививок, дают возможность «системно на федеральном уровне осуществлять бесплатную иммунопрофилактику для группы особого риска». Он обращает внимание, что до сих пор системная вакцинация против коронавируса в законе отсутствовала и могла осуществляться только «ad hoc», то есть в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова отмечает, что граждане имеют право отказаться от вакцинации, но в этом случае они должны быть готовы столкнуться с рядом ограничений, в первую очередь с невозможностью работать по специальностям, которые утверждены постановлением правительства РФ.

Однако логику недопуска к работе нельзя применить для решения вопроса об обязательности прививки для лиц старше 60 лет и жителей городов-миллионников «без привязки к конкретной профессии», добавляет медицинский юрист Полина Габай.

Впрочем, для пенсионеров санкцией может стать лишение ряда льгот. Как сообщал “Ъ”, накануне Мосгорсуд отказался удовлетворить иск 65-летнего Юрия Качана, который пытался обжаловать решение московских властей заблокировать его льготную проездную карту. Отметим, в столичной мэрии ранее обещали активировать льготные проездные гражданам старше 65 лет только после прохождения вакцинации от COVID-19.

Госпожа Габай напоминает, что по закону отсутствие прививок влечет также временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Кроме того, отказ вакцинироваться может повлечь запрет для граждан на выезд в определенные страны. «Однако в настоящий момент на практике справку о сделанной прививке от коронавируса ни университеты, ни санатории не требуют, да и о включении соответствующей справки в документы, обязательные для выезда, большинство стран пока только размышляют»,— говорит госпожа Габай.

Включение новых категорий граждан в календарь прививок носит для них «рекомендательный характер», уверен инфекционист, главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

Господин Тимаков полагает, что в целом введение прививки против коронавируса в национальный календарь преждевременно: «Мы сейчас не имеем отсроченных исследований о последствиях вакцинации, о продолжительности иммунитета, не имеем окончательного графика ревакцинации. По моему мнению, вакцинация должна оставаться добровольной, даже группы риска должны прививаться добровольно на информированной основе».

Ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова, напротив, считает лишними рассуждения о том, обязательна ли или добровольна прививка против коронавируса. «Все наши граждане — неважно, к какой категории они относятся — должны понять одно: это защитит их от заболевания, от тяжелой формы протекания болезни, обезопасит их близких, и самое главное — без вакцинации минимум 75% населения мы не вернемся к нормальной жизни»,— сказала госпожа Улумбекова.

В Минздраве не смоги оперативно пояснить “Ъ”, с чем связано обновление календаря прививок и следует ли из этого, что жители городов-миллионников, а также все граждане старше 60 лет будут обязаны пройти вакцинацию против коронавируса.

Наталья Костарнова, Анна Васильева