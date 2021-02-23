Вакцинам подбирают пациентов

Третью российскую вакцину от коронавируса сравнили со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Препарат «КовиВак» от центра Чумакова зарегистрировали на днях. Его создатели сразу заявили об ограничениях. Он противопоказан аллергикам, людям с хроническими заболеваниями. При этом интервал между двумя прививками этой вакциной — две недели, в то время как у «Спутника V» — 21 день. Как заверил премьер-министр Михаил Мишустин, «КовиВак» будет доступен в марте. Часть россиян ждет момента, когда этим препаратом можно будет привиться в надежде, что он будет эффективнее и безопаснее предыдущих. В то же время другие разработчики активно тестирую препараты на добровольцах разных возрастов. Какие вакцины лучше подойдут детям, а какие — старшему поколению? Разбиралась Алла Пугачева.

Выбор вакцин у россиян становится больше. Теперь зарегистрированы три препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и новый «КовиВак». Массовая вакцинация пока же проводится лишь разработкой от центра Гамалеи — она одобрена не только для людей старше 18-ти, но и для пожилых граждан. На днях Сергей Собянин заявил о клинических испытаниях «Спутника V» в одной из городских клиник для подростков.

При этом в центре имени Гамалеи на одном препарате не остановились — тестируют спрей в нос и «Спутник Лайт».

Последним, в отличие от классического «Спутника», привиться надо лишь один раз, ведь в его основе один аденовирус.

Это делает вакцину менее реактогенной, а значит более подходящей для людей 60+ или с хроническими заболеваниями, объясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «В “Спутник Лайт” используется аденовирус Ad26, только в чуть меньшей концентрации, чтобы уменьшить всевозможные побочные эффекты. Эффект от подобного препарата будет чуть ниже, чем от “Спутника V”, клеточный иммунитет будет не настолько мощным. Вакцину, которую можно применять респираторно, — это очень правильное направление с точки зрения биологии, потому что именно таким образом вирус проникает в организм. Применять такую вакцину будут все по-разному, сейчас это только тест».

Как отмечают врачи, также в меньшей степени вызывает лихорадку и чувство ломоты «ЭпиВакКорона». В отличие от «Спутника» она пептидная, содержит короткие фрагменты коронавирусных белков.

В начале февраля «Вектор» завершил испытания «ЭпиВакКороны» на пожилых людях. По словам представителя новосибирского центра, «сильных нежелательных явлений» не выявили. В планах — клиническое исследование на подростках от 14 до 18 лет.

В столице использовать в массовой вакцинации «ЭпиВакКорону» пока не планируют. А в области ожидают, что в марте препарат станет доступен как альтернатива «Спутнику V». И все же к «ЭпиВакКороне» остаются вопросы, которые касаются стойкости антител, подчеркивает директор по медицине благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев: «Отличительной особенностью при разработке вакцины “ЭпиВакКорона” была как раз низкая реактогенность. Возвращаемся к первому немаловажному фактору — стойкий иммунитет, выработка высокого титра антител. К сожалению, мы не имеем отчетных данных, согласно которым мы можем говорить о действительно высоком титре антител. Этот титр при вакцинировании “Спутником V” должен быть на порядок выше, чем при применении таких видов вакцин, как “ЭпиВакКорона”».

А в основе разработки от центра Чумакова лежит целая инактивированная молекула COVID-19, то есть лишенная возможности размножаться. Это классический препарат. Такого же типа вакцины от гриппа, желтой лихорадки, Эболы и клещевого энцефалита.

Как заявили в центре Чумакова, в ходе исследований к 28 дню у 15% добровольцев так и не увидели антительного ответа. И как сказано в инструкции, иммунитет может не достигнуть достаточного уровня у людей с иммунодефицитом.

Пока же «КовиВак» рекомендован для людей от 18 до 60 лет. Хотя в апреле планируются испытания для пожилых и подростков. Всерьез оценивать эту вакцину пока рано, ведь результаты важных исследований недоступны, отмечает ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган:

«Чумаковская вакцина сделана по старым технологиям, все-таки новые вакцины, как “Спутник”, дают более сильный иммунитет и более долгий.

Появляются мутантные штаммы на spike-протеине, в вакцине института имени Чумакова будет больше разных антител, там цельная вирусная вакцина. Когда вирус убивают, некоторые его белки могут изменяться под воздействием агента-“убийцы”, поэтому антитела могут быть чуть послабее. Будет ли меняться вирус так серьезно, что вакцину придется тоже немножко менять? Вакцина чумаковского центра может быть не очень легка для смены, потому что там культивируют живой вирус, и он требует определенную среду. Когда вирус изменится, может так быть, что и среда нужна другая».

Аналогичный тип препарата с «убитым» вирусом разработали в Китае. Но после исследований Sinovac, встал вопрос о его эффективности. Например, в Бразилии испытания китайской разработки показали ее действенность на 80%, а в Индонезии — на 65%.

Ольга Сергиенко