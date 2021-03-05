Президентом МТС назначен Вячеслав Николаев

В операторе связи МТС меняется руководство: с 13 марта возглавлять его будет Вячеслав Николаев, ранее развивавший экосистему цифровых сервисов компании. Занимавший должность президента МТС с 2018 года Алексей Корня может быть назначен первым вице-президентом АФК «Система». Под его руководством оператору удалось сохранить лидирующие позиции и пройти период пандемии с наименьшими потерями, считают эксперты.

Первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и развитию экосистемы Вячеслав Николаев назначен президентом компании с 13 марта, следует из ее сообщения. Полномочия прежнего президента Алексея Корни истекают 12 марта. Комитет по назначениям при совете директоров АФК «Система» (контролирует группу МТС) рекомендовал назначить его на должность первого вице-президента АФК «Система».

В должности президента МТС господину Николаеву предстоит укрепить рыночные позиции компании как экосистемы цифровых сервисов и завершить глобальную трансформацию бренда, отмечает председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков в сообщении компании.

Господин Николаев пришел в МТС в 2004 году, работал в блоке продаж и обслуживания, затем занимал руководящие позиции в этом подразделении. С 2011 года он шесть лет работал директором по маркетингу массового рынка, а с 2017 по 2019 год занимал должность первого вице-президента по клиентскому опыту и маркетингу. В апреле 2020 года он был назначен первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистеме. До прихода в МТС Вячеслав Николаев работал в банке «Траст», инвестиционной группе «Ренессанс Капитал» и аналитических агентствах European Public Policy Advisers и J`son and Partners.

Алексей Корня был назначен президентом МТС в марте 2018 года. В этой должности он сменил Андрея Дубовского, который перешел на должность президента АФК «Система».

Бывший президент МТС Алексей Корня Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сменяемость менеджмента в МТС носит сдержанный характер, в отличие, например, от ситуации в «Вымпелкоме», говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Такая стратегия, очевидно, положительно влияет на управляемость компании»,— полагает он. За время работы во главе МТС Алексею Корне удалось сохранить лидирующие позиции оператора на рынке, считает эксперт.

«Оператор лучше других прошел период пандемии в прошлом году»,— отмечает господин Кусков.

Совокупная выручка группы по итогам 2020 года составила 494,9 млрд руб., увеличившись на 5,2%, сообщала компания 4 марта. Мобильная выручка оператора в российском сегменте увеличилась за этот период на 4,5%, до 334,5 млрд руб. Но при этом абонентская база МТС в России в 2020 году снизилась на 0,6 млн подключений, до 78,5 млн. Это произошло впервые с 2017 года.

Опыт господина Николаева в маркетинге и развитии экосистемы, по мнению господина Кускова, будет наиболее важен для компании, поскольку число новых подключений на рынке мобильной связи уже перестало расти. Поэтому, считает эксперт, главной задачей для всех операторов, включая МТС, в ближайшие годы станет удержание абонентов и продажа им новых сервисов.

Юлия Тишина