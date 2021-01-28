«Марвин» лишился собеседника

МТС покинул директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер, курировавший разработку «умной колонки» оператора и его голосового помощника «Марвина». По словам собеседников “Ъ”, проект столкнулся с технологическими сложностями, которые сказались на сроках релиза устройства. В самой МТС настаивают, что продолжают разработку продукта.

Директор центра ИИ МТС Аркадий Сандлер покинул пост, рассказали “Ъ” источники на телекоммуникационном рынке и подтвердил сам господин Сандлер. В МТС он курировал разработку «умной колонки» и встроенного в нее голосового помощника «Марвина».

Один из собеседников “Ъ” связывает уход Аркадия Сандлера с тем, что проект пока не оправдал ожиданий топ-менеджмента, в частности, не появилось продукта, готового для выхода на массовый рынок. Другой собеседник утверждает, что господин Сандлер сам принял решение об уходе, поскольку не сработался с основателем VisionLabs Александром Ханиным, назначенным руководителем направления ИИ в МТС и вице-президентом компании по ИИ в октябре 2020 года. Сам Аркадий Сандлер сообщил “Ъ”, что его уход никак не связан со сложностями в разработке продукта.

О разработке «умной колонки» МТС стало известно в декабре 2019 года. Тогда же в компании рассчитывали запустить устройство в коммерческую эксплуатацию ориентировочно в первой половине 2020 года. 29 июня компания представила продукт, но для тестирования его предполагалось раздать лишь нескольким тысячам абонентов за 1 руб. Устройства в розницу пока не поступили, но на Avito можно найти как минимум 20 объявлений об их перепродаже только в Москве.

По словам собеседников “Ъ”, проблема в том, что компания пока не смогла разработать собственную технологию, которая бы позволила «Марвину» вести полноценный диалог с пользователями. Технологические сложности в разработке продукта в итоге вылились в задержку его выхода в широкую продажу, утверждает собеседник.

«Мы распространили несколько тысяч умных колонок с голосовым помощником "Марвином" среди сотрудников МТС и пользователей экосистемы МТС и продолжаем дальнейшую разработку продукта с учетом опыта первых пользователей»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе оператора, добавив, что планируют интеграцию виртуальных ассистентов МТС в новые устройства и приложения.

По оценке Just AI, по итогам 2020 года в России продано 800 тыс. «умных колонок», а всего на руках у россиян их уже 1 млн. Более 85% рынка занимают колонки с «Алисой», голосовым помощником «Яндекса». «Умные» продукты с голосовыми помощниками также развивают Mail.ru Group и Сбербанк.

По мнению гендиректора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, МТС, несмотря на крупнейшую среди всех операторов связи базу абонентов в 78 млн человек, может не реализовать потенциал «умной колонки» из-за высокой конкуренции на рынке: «Колонки есть у "Яндекса", Mail.ru Group и "Сбера". Первые два уже набрали обороты, а последний еще наберет, конкурировать с ними в перспективе трудно». Он также обращает внимание, что МТС, как и другие операторы, сейчас больше сфокусирована на медиарынке.

В структуре выручки МТС в обозримом будущем в любом случае «умные колонки» не будут занимать значимую долю, говорит гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Но, как указывает он, МТС выстраивает экосистему, поэтому, скорее всего, работа в направлении «умных колонок» будет продолжаться.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина, Никита Королев