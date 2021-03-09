ОПЕК+ наступает на старые грабли

Решение стран ОПЕК+ не повышать добычу нефти, взвинтившее цены до $70 за баррель, выглядит повторением старых ошибок. Еще до встречи стран картеля 5 марта цены на нефть уверенно превысили $60 за баррель — уровень, который, как считается, делает рентабельной большую часть сланцевой добычи в США. Кроме того, цены ближайших шестимесячных фьючерсных контрактов на Brent были последовательно выше цен более дальних контрактов, это означает, что рынок находится в состоянии бэквордации и испытывает определенную нехватку поставок. Несмотря на это, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией неожиданно для наблюдателей отказались увеличивать добычу. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман повторил: «Мы находимся в кризисном режиме», и он не готов слепо доверять прогнозам аналитиков о росте мировой экономики и спросе на нефть.

На самом деле нынешнее поведение Саудовской Аравии вполне последовательно: точно так же Эр-Рияд вел себя в мае 2019 года и апреле 2018 года, когда цены на нефть приближались к $70 за баррель, а рынок демонстрировал признаки перегрева. Так, в мае 2019 года предшественник Абдель Азиза бен Сальмана Халид аль-Фалих говорил: «Крайне важно, чтобы мы не прибегали к жестким решениям, учитывая противоречивые данные». За последующие полгода, пока ОПЕК+ думала, как бы им не прибегнуть к жестким решениям, добыча нефти в США выросла на 700 тыс. баррелей в сутки, нивелировав большую часть сокращения добычи в рамках той сделки ОПЕК+.

Прямо сейчас на наших глазах страны ОПЕК+ закладывают основу нового падения цен. За последние шесть лет цены дважды устойчиво превышали $70 за баррель, и в обоих случаях они откатывались к уровню $60 в течение полугода под давлением возросших поставок из стран, не входящих в ОПЕК+. Возможно, Эр-Рияд считает, что после шока 2020 года сланцевые компании в США не могут позволить себе резко нарастить бурение. Эта точка зрения популярна и среди аналитиков крупнейших инвестбанков: так, Goldman Sachs повысил свою оценку средней цены Brent во втором и третьем кварталах года до $75 и $80 за баррель соответственно. Но я прекрасно помню, как были распространены подобные прогнозы после падения цен на нефть в 2015 году, что не помешало сланцевой отрасли США нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки в 2017–2019 годах.

Россия в условиях такой политики Саудовской Аравии находится в двойственном положении. С одной стороны, России, в отличие от других крупнейших участников сделки ОПЕК+, разрешили увеличить добычу в апреле, что крайне выгодно — бюджет и нефтекомпании заработают и на росте цены, и на увеличении объемов. С другой стороны, как компании, так и бюджет вполне устроили бы цены около $50–60 за баррель, так что именно РФ больше всего заинтересована в долгосрочной стабильности рынка, которую действия ОПЕК+ сейчас подрывают.