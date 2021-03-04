Союз птицеводов: цены на мясо птицы в России могут снизиться в апреле–мае

Цены на мясо птицы в России могут снизиться в апреле–мае, считает исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Ранее в Минсельхозе заявили, что производство мяса птицы и яиц в стране полностью восстановится к маю и это поспособствует стабилизации цен на продукты.

«Рассчитываем по тем факторам, которые видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле–мае, объемы производства стабилизируются — и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться и, как следствие, возможно, мы увидим снижение цен»,— заявил Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя решение о заморозке цен на мясо птицы и яйца на март-апрель, глава союза сказал, что это было решение компаний. «Компании по своей инициативе заявили, что они готовы зафиксировать цены, не поднимать их на такой социально значимый продукт как тушка бройлера»,— сказал он.

По данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. Обоснованность повышения цен начала проверять Федеральная антимонопольная служба. Крупные производители, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.

Подробнее о проблемах производителей — в материале “Ъ” «Курятине на смех».