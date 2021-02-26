Инфляция третью неделю подряд составила 0,2%

Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% третью неделю подряд — с 16 по 24 февраля, следует из данных Росстата. С начала года она составила 1,2%, а в годовом выражении превысила 5,5%. Центробанк ожидал, что она достигнет пикового значения в годовом выражении на уровне 5,5% в марте.

Из-за праздников срок замера больше на два дня, передает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. За семь дней рост цен был на уровне 1,13%. С начала месяца инфляция составила 0,6% — это в два раза больше, чем за весь февраль 2020 года.

С начала декабря 2020 года цены росли по 0,2% в неделю восемь недель подряд. С 26 января по 1 февраля недельная инфляция была нулевой. После этого она снова поднялась до 0,2%.

Больше всего цены выросли на картофель (2,2%), курятину (1,9%) и куриные яйца (1,1%). Цена на масло увеличилась на 0,1%. Стоимость сахара снизилась на 0,1%.

Как следует из доклада ЦБ, годовая инфляция будет превышать целевое значение 4% как минимум в первом-третьем кварталах текущего года. Пиковое значение инфляции относительно соответствующего периода прошлого года ожидается в первом квартале. Банк России считает, что всплеск инфляции связан с быстрым восстановлением спроса.

Подробнее о версии ЦБ — в материале “Ъ” «Спрос рождает прояснение».