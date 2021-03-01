ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курятину и яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения законодательства.

«ФАС России получила поручение Андрея Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства»,— приводит сообщение пресс-службы ведомства «Прайм».

Сегодня, 1 марта, участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары сообщил ТАСС, что Андрей Белоусов поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

Цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%, сообщал Росстат. По отношению к концу января рост цен на куриное мясо составил 4,2%. Цены на яйца выросли к концу января на 2,6%.

Ранее Bloomberg включил Россию наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией в число «горячих точек» по росту цен на продукты. Причиной роста цен агентство называет спрос со стороны Китая, уязвимости цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия. Авторы материала отметили, что сдерживание цен на продукты государством может привести к росту инфляции. В Минэкономики аналитику агентства назвали спекулятивной.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».