Минсельхоз ожидает восстановления производства мяса птицы и яиц к маю

Производство мяса птицы и яиц в России полностью восстановится к маю, заявил Минсельхоз. Это должно поспособствовать стабилизации цен на продукты. Ранее “Ъ” сообщал, что предприятия могут сократить производство из-за роста цен на инкубационное яйцо.

«В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

«По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен»,— сообщил Минсельхоз.

По данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. Обоснованность повышения цен начала проверять Федеральная антимонопольная служба. Крупные производители, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.

Подробнее о проблемах производителей — в материале “Ъ” «Курятине на смех».