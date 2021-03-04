Курятине на смех

Дефицит и рост цен на инкубационные яйца может вынудить предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить выпуск продукции. В течение двух-трех лет проблему может решить субсидирование производства инкубационных яиц в России. Но сегодня необходимо восстановить их импорт из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц, считают эксперты.

Предприятия, обеспечивающие около 20% российского рынка мяса птицы, могут сократить производство из-за роста цен на инкубационное яйцо. Вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями мяса птицы 2 марта, передал “Ъ” участник встречи. По его словам, речь идет о птицефабриках, у которых нет собственных репродукторов и которые закупают импортные инкубационные яйца.

Сейчас в России инкубационное яйцо продается дороже 30 руб. за штуку, против 16–17 руб. за штуку в сентябре 2020 года, новые цены для части птицефабрик стали слишком высокими, подчеркивает собеседник “Ъ”. Кроме того, по его словам, на ситуацию повлияло удорожание кормов и лизина, что дало мультипликативный эффект. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что не знают о случаях закрытия птицефабрик из-за проблем с поставками импортного яйца.

По данным Росстата, производство охлажденного мяса птицы в 2020 году выросло на 0,9%, до 3,3 млн тонн год к году. В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32,7 тыс. тонн в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин там называют удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран в связи со вспышками птичьего гриппа на их территории. Также сыграл роль резкий рост спроса на яйца со стороны Китая, где идет быстрое восстановление бройлерного производства, отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке.

Сейчас на импорт приходится 15–20% всего используемого в России инкубационного яйца (общий объем рынка — около 700 млн штук в 2020 году), говорит гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В «Здоровой ферме» (управляется банком непрофильных активов «Траст») отмечают, что на импорт приходится 36% от используемого инкубационного яйца, а в себестоимости мяса птицы эти затраты занимают до 20–25%.

По словам источника “Ъ”, необходимо предусмотреть субсидирование производства инкубационных яиц в России. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что стабилизировать рынок поможет субсидирование производства самого мяса птицы, что будет «стимулировать компании наращивать объемы и повышать эффективность». Минсельхоз сообщал 1 марта, что рассматривает компенсацию части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции для птицеводческих предприятий, которые обяжутся не повышать отпускные цены.

В Минсельхозе говорят, что для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, министерство готовит нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по выпуску инкубационного яйца с 2022 года.

Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки импортной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%. Сергей Лахтюхов рассчитывает, что это позволит полностью заместить импорт инкубационного яйца за два-три года. Но в «Трасте» указывают, что возмещение капзатрат не решит проблему: строительство будет идти не менее года, а дефицит уже есть.

По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, оперативно решить вопрос с дефицитом инкубационного яйца может продолжение импорта из европейских стран, но под усиленным контролем. Кроме того, отмечает эксперт, необходимо создать систему мониторинга посадки родительского стада и закладки яиц в инкубаторы. Это позволит точно рассчитать ожидаемый объем конечного производства этих продуктов через два месяца и своевременно принять меры стабилизации рынка. Такие системы, поясняет господин Давлеев, успешно работают многие десятилетия в США, Бразилии и ЕС.

Алексей Полухин