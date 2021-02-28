Axios: конгрессмены недовольны бездействием Госдепа в отношении оператора «Северного потока-2»

Представители Госдепартамента США во время брифингов с представителями Конгресса, прошедших на уходящей неделе, не дали явного ответа на вопросы о том, почему администрация президента Джо Байдена не предпринимает более скорых и агрессивных действий против «Северного потока-2», сообщает Axios со ссылкой на участников разговора и источники. По сведениям издания, участники брифинга пытались узнать у представителей Госдепа, почему чиновники не готовят ограничения против оператора Nord Stream 2 AG и кораблей, участвующих в достройке трубопровода.

Конгрессмены участвовали в двух брифингах Госдепа США по «Северному потоку-2»: 23 февраля — в засекреченном и 25 февраля — в несекретном, сообщает издание. Первый звонок был прерван со стороны Госдепа спустя полчаса после начала; ведомство, по сообщению Axios, объяснило разрыв техническими проблемами. Во время второго звонка сенатор от Республиканской партии пытался узнать, почему не были введены санкции в отношении Nord Stream 2 AG.

Представители Госдепа США сказали, что не намерены обсуждать конкретные организации, и что расследование их участия в проекте еще продолжается. «Мы говорим о компании, которая владеет "Северным потоком-2". Я сейчас на их сайте, и они описывают себя как компания, ответственная за планирование, строительство и работу трубопровода. Вы определили, что действия, связанные с трубопроводом, дают основание для санкций. Что еще вам нужно знать, чтобы самим подтвердить, что компания, которая отвечает за проект под санкциями, занимается действиями, попадающими под санкции?» — цитирует Axios представителя республиканцев.

Во время звонка заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что США не обсуждают дополнительную сделку с ФРГ, которая позволила бы достроить трубопровод. Ранее о «взаимодействии» США и Германии по поводу «Северного потока-2» сообщал Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Ранее партнер «Газпрома» по проекту, немецкая Wintershall Dea сообщила в отчетности за 2020 год, что завершила финансирование проекта, вложив €730 млн вместо ожидавшихся €950 млн. Позднее глава Wintershall Dea Марио Мерен сообщил “Ъ”, что было запрошено только €730 млн, и компания готова соблюдать взятые на себя обязательства.

Подробнее — в интервью “Ъ” «"Нам срочно необходима любая инфраструктура, позволяющая поставлять газ"».