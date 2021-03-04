Строительство «Северного потока-2» продлено до сентября

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября, сообщают информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. Ранее укладку собирались завершить до конца апреля.

Трубоукладчик «Академик Черский», способный вести строительство «Северного потока-2», направился в район Калининграда для проведения испытаний. После этого он присоединится к работам, сообщил оператор.

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направил необходимое уведомление в Морское управление Дании. Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

«Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)»,— сообщил оператор (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня утром, 4 марта, трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные сервиса My ship tracking. Он находился там с 24 января. Пункт назначения указан как offshore («в открытое море»).

Строительство «Северного потока-2» сейчас ведет трубоукладчик «Фортуна» в водах Дании. «Академик Черский» пока не был задействован в стройке. Зарубежные суда отказались участвовать в строительстве из-за санкций США.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».