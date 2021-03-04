«Норникель» пообещал выделить еще 150 млрд рублей на развитие Норильска

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» до 2035 года намерена выделить еще 150 млрд руб. на развитие Норильска. В феврале «Норникель» уже договорился выделить городу 81,3 млрд руб. до 2024 года. Об этом говорилось в соглашении о сотрудничестве, заключенном компанией с Норильском, правительством России и Красноярским краем.

О том, что «Норникель» расширит объемы финансирования Норильска, рассказал глава компании Владимир Потанин на встрече с мэром города Дмитрием Карасевым. Мэр пожаловался бизнесмену, что не все необходимые инициативы смогут профинансировать в рамках четырехстороннего соглашения с правительством РФ.

«Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать… От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра 150 млрд руб., и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим»,— сказал Владимир Потанин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в мае 2020 года в результате разгерметизации одного из резервуаров Норильской ТЭЦ-3 НТЭК в воду и землю попало более 21 тыс. т дизельного топлива. В феврале 2021 года суд по иску Росприроднадзора взыскал с «Норникеля» рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа. В том же месяце На Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Трое рабочих погибли, пятеро пострадали, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Подробности — в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».