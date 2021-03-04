Кремль о словах премьера Словакии про передачу России части Украины: не более чем шутки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что слова премьера Словакии Игора Матовича о передаче РФ части Украины — не более, чем шутки. Господин Песков отметил, что Москва предоставила Братиславе вакцину «Спутник V» не бесплатно.

«Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Журналисты уточнили, является ли поставка вакцины гуманитарной помощью. «Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств. Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров? и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин»,— ответил Дмитрий Песков.

Напомним, Игор Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V» в эфире Radio Express 3 марта. На вопрос ведущих о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Позже он сказал, что ничего России не обещал и Россия от него ничего не хотела. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал извинений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил премьеру отдать за вакцину несколько регионов Словакии. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед господином Кулебой.

Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС.

О распространении вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».