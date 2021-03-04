Глава МИД Украины предложил Словакии обменять на «Спутник V» несколько своих регионов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который ранее сказал, что предложил России «Закарпатскую Украину» за «Спутник V». Господин Кулеба предложил премьеру отдать за вакцину несколько регионов Словакии.

«Пусть он обменяет ее на несколько регионов Словакии. Прискорбно, что премьер Словакии своими некорректными высказываниями портит чрезвычайно дружеские и честные отношения между Украиной и Словакией»,— написал господин Кулеба в Twitter.

Игор Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V» в эфире Radio Express 3 марта. На вопрос ведущих о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Позже он сказал, что ничего России не обещал и Россия от него ничего не хотела. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал извинений.

Словакия 1 марта получила первую партию российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. Препарат одобрен к применению, сообщал ранее Российский фонд прямых инвестиций.

О распространении вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».