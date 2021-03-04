МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины за «Спутник V»

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой за шутку премьера Словакии Игора Матовича. Последний ранее сказал, что предложил России Закарпатскую Украину за «Спутник V».

«Сегодня я общался со своим украинским коллегой министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром СР Игорем Матовичем в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения»,— написал господин Корчок в Facebook.

Игор Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V» в эфире Radio Express 3 марта. На вопрос ведущих о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Позже он сказал, что ничего России не обещал и Россия от него ничего не хотела. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал извинений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил премьеру отдать за вакцину несколько регионов Словакии.

Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС.

О распространении вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».