Киев требует извинений за шутку премьера Словакии о передаче РФ части Украины взамен на «Спутник V»

МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе из-за шутки словацкого премьера Игора Матовича об обмене российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на украинские территории.

«В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игора Матовича во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс". Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений»,— говорится в заявлении на сайте украинского МИДа.

Премьер Словакии Игор Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V» в эфире Radio Express сегодня, 3 марта. На вопрос ведущих о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Как написало украинское издание «Европейская правда», позже господин Матович сказал, что ничего России не обещал и Россия от него ничего не хотела.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. Груз доставили из Москвы в город Кошице на востоке страны, говорил господин Матович. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что «Спутник V» одобрен к применению в Словакии.

Сейчас в Словакии госпитализированы с COVID-19 более 4 тыс. человек, почти треть из них находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии умерли более 7 тыс. человек. Население Словакии составляет 5,46 млн человек.

В январе РФПИ заявил о подаче документов в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на регистрацию «Спутника V» в Евросоюза. Позднее агентство сообщило, что не получало заявок на регистрацию, после чего РФПИ опубликовал скриншот заявки. Издание Politico обратило внимание, что заявка со скриншота РФПИ отображается на сайте вышестоящего ведомства — Руководства агентств лекарственных средств (HMA). Представитель EMA сообщил Reuters, что HMA не участвует в процессе регистрации вакцин от коронавируса.

О распространении вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».