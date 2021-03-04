Россия приблизилась к Белоруссии по уроню продовольственной безопасности

По итогам 2020 года Россия заняла 24-е место (73,3 балла) среди 113 стран по уровню продовольственной безопасности в рейтинге, составленном аналитиками The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience. Она оказалась рядом с Белоруссией, которая оказалась на 23-м месте (73,8). Год назад Россия была на 42-й строчке, Белоруссия занимала 36 место.

Глобальный индекс продовольственной безопасности включает следующие критерии: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. По этим пунктам странам присваивается общая оценка. Данные берутся из официальной статистики.

Лидеры рейтинга:

Финляндия — 85,3. Ирландия — 83,8. Нидерланды — 79,9. Австрия — 79,4. Чехия — 78,6. Великобритания — 78,5. Швеция — 78,1. Израиль — 78. Япония — 77,9. Швейцария — 77,7.

Самый низкий балл получили Замбия (36,6), Судан (36) и Йемен (35,7).

Россия по доступности продуктов заняла 20-е место (87,2), по наличию — 34-е (64,7), по качеству и безопасности — 30-е (84,1), по природным ресурсам и устойчивости — 27-е (55). Белоруссию она опередила только по одному критерию — доступности продуктов (Белоруссия на 28-м месте с 85 баллами).

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в число «горячих точек» по росту цен на продукты. Причинами роста цен оно считает спрос со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия. Авторы материала отметили, что сдерживание цен на продукты государством может привести к росту инфляции. Минэкономики России назвало эти выводы спекулятивными.

О ситуации с ценами на продукты — в материале “Ъ FM” «ФАС призвали на помощь».