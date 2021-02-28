Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты

Агентство Bloomberg составило список «горячих точек» по росту цен на продукты. В этих странах инфляция может привести к протестам. В список попали Россия, Турция, Индия, Бразилия и Нигерия.

Мировые цены на продукты выросли до максимума за шесть лет. Bloomberg объясняет это спросом Китая, уязвимостью цепочек поставок и неблагоприятными погодными условиями.

Агентство пишет, что президент России Владимир Путин «осторожно относится к политическим последствиям, которые могут иметь продуктовые цены». Bloomberg считает, что меры России по сдерживанию цен могут привести к росту инфляции. Напомним, после критики роста цен со стороны господина Путина были приняты меры по их сдерживанию. Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Агентство напоминает, что Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерновых.

Старший научный сотрудник американского центра Peterson Institute for International Economics Каллен Хендрикс сказал Bloomberg что «Россия может продемонстрировать настоящую политическую мобилизацию вокруг цен на еду». «Авторитарные государства, как правило, несколько более либеральны в отношении подобных протестов из-за "проблем кухонного стола", чем к более общим кампаниям против коррупции и авторитарного правления»,— считает господин Хендрикс.

Как следует из доклада ЦБ, годовая инфляция будет превышать целевое значение 4% как минимум в первом-третьем кварталах текущего года. Пиковое значение инфляции относительно соответствующего периода прошлого года ожидается в первом квартале. Банк России считает, что всплеск инфляции связан с быстрым восстановлением спроса.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».