ФАС призвали на помощь

Продукты в России за последний год подорожали в 7,5 раза сильнее, чем в Евросоюзе. В Росстате подсчитали, что стоимость продовольствия выросла более чем на 8%. В то время, как в ЕС показатель едва превысил 1%. ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. А в Минпромторге заявили, что не видят необходимости продлевать соглашение по подсолнечному маслу и сахару. Бизнес предполагает, что власти меняют тактику и вместо прямого регулирования цен намерены действовать через ФАС. Подробности — у Григория Колганова.

Курица только за одну неделю февраля подорожала почти на 2%, а по сравнению с концом декабря рост составил более 6%. Ситуация не понравилась первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который поручил ФАС оперативно проверить обоснованность такого повышения, может быть, кто-то попросту злоупотребляет своим положением?

Производители курятины парируют: монополии на рынке и близко нет, самый крупный игрок занимает лишь восьмую его часть, говорит председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Да и подорожание на 6% за два месяца только на первый взгляд драматичное, ведь за последние 5 лет рост цен на продукцию составил всего 12%, подчеркивает Юшин. И объективных причин для этого предостаточно.

Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум Читать далее

«Очень серьезно выросла себестоимость производства, прежде всего, по причине роста цен на кормовые составляющие, минеральные добавки, аминокислоты. Ветпрепараты выросли в цене почти на 30%. Картонная упаковка — почти на 40%.

Из-за того, что долгий период времени цены экономически не обеспечивали сохранение объемов производства, мы видим впервые за многие годы падение производства в январе на 6,4%.

Кроме того в России как и во многих других странах мира в 2020 году себя очень серьезно и негативно проявил вид перелетных птиц», — сказал председатель Национальной мясной ассоциации.

Воспримут ли эти доводы в антимонопольной службе? Или вопрос повышения продовольственных цен в большей степени политический?

Общественный омбудсмен в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко полагает, что ФАС способна прислушаться к бизнесу: «Не раз у нас в стране были ситуации, когда инфляционные процессы шил по объективным причинам. По крайней мере, по моему личному опыты взаимодействия с ФАС, там существуют профессионалы, способные разобраться и прийти к выводам, что производители, действительно, не могут продолжать продавать продукцию в убыток».

Интересно, что поручение ФАС о проверке совпало с заявлением замглавы Минпромторга Виктора Евтухова о судьбе соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Он сообщил, что некоторые участники сделки отпускают продукцию даже дешевле, чем было прописано, а потому продлевать договоренности не нужно.

Деловое сообщество в таких решениях увидело смену тактики властей: все-таки прямое ограничение цен слишком болезненно для рынка, но можно регулировать стоимость продовольствия через проверки ФАС. По крайней мере, бизнесмен из Ростова-на-Дону, член Партии Роста Аркадий Мурзаев опасается, что вслед за курятиной интерес вызовут и другие продукты: «Тенденция обозначилась, команда дана: сейчас вспомнили о курятине, завтра вспомнят о картошке, послезавтра — о гречке. До мая, когда начнется дачный сезон и пойдет первая зелень, на которой может перебиться большинство жителей, можем о многих вещах вспомнить».

Добьются ли власти успеха с новой тактикой? В краткосрочной перспективе вполне возможно, продолжает Аркадий Мурзаев. Сельхозпроизводители сейчас несколько раз подумают, прежде чем поднимать цены.

«На это и рассчитано. Если я наступлю на горло своей доходности, каким-то экономическим плюсам, затаюсь, чтобы переждать этот период, это произведет какой-то краткосрочный эффект на цены.

Но этот испуг предпринимателей приведет к тому, что они из таких рискованных видов бизнеса будут просто уходить», — уверен Аркадий Мурзаев.

Понять, почему власти упорно пытаются обуздать розничные ценники, несложно. По данным Центробанка, в январе инфляция в годовом выражении составила более 5%, а в восприятии населения и вовсе превышает 12%.