Минэкономики считает спекулятивной аналитику Bloomberg по ценам на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, включившего Россию в список стран, в которых дальнейший рост цен на продукты может привести к протестам, спекулятивная, заявило Минэкономики России. По сообщению министерства, оно вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) отслеживают цены на продовольствие.

«Подобная аналитика (Bloomberg. — “Ъ”) носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние»,— указано в сообщении на сайте Минэкономики.

Министерство сообщило, что правительство РФ сосредоточено «в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах». О стабилизации цен правительством также заявил и Минсельхоз. «Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе»,— передает ТАСС заявление Минсельхоза, сделанное после выхода материала Bloomberg.

По данным Bloomberg, Россия наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией входит в число «горячих точек» по росту цен на продукты. Причиной роста цен агентства называет спрос со стороны Китая, уязвимости цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия. Авторы материала отметили, что сдерживание цен на продукты государством может привести к росту инфляции.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».