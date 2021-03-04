«Норникель» планирует стабилизировать ситуацию на рудниках к 9 марта

Компания «Норникель» рассчитывает стабилизировать ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский» к 9 марта. По словам президента ГМК Владимира Потанина, к этой дате «коллеги рассчитывают добиться окончательно перелома ситуации и стабилизировать ее».

24 февраля стало известно о том, что компания частично приостановила работу на «Октябрьском» и «Таймырском» в связи с требованиями техники безопасности, так как на рудниках при производстве горнопроходческих работ зафиксировали подтопление. Поступление вод было зарегистрировано еще 12 февраля.

Также, по словам господина Потанина, к 15 марта планируется привести в рабочее состояние Норильскую обогатительную фабрику, где в феврале произошло обрушение галереи дробильного цеха. В результате происшествия пострадали пять рабочих, трое погибли. «Я поставил коллегам однозначную цель — добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемого объекта требованиям Ростехнадзора и провести дополнительный аудит»,— сказал Владимир Потанин.

Рудники и фабрика являются основными активами Заполярного филиала «Норникеля». Как сообщает“Ъ” со ссылкой на данные Альфа-банка, на эти рудники приходится около трети всех мощностей «Норникеля» по добыче руды.

Оксана Павлова