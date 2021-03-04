«Норникель» переживает рудные дни

Руководство ГМК «Норильский никель» признало, что подтопление двух ключевых рудников в Норильске приведет к снижению производства. Стабилизировать ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский» в компании рассчитывают к 9 марта. По оценкам аналитиков, активы обеспечивают до трети мощностей компании по добыче руды и половину выручки. Месячный простой рудников может снизить производство по итогам года на 4% и лишить компанию $500–800 млн доходов.

«Норникелю» потребуется еще неделя, чтобы стабилизировать ситуацию с подтоплением своих ключевых добычных активов — рудников «Таймырский» и «Октябрьский» в Норильске. 24 февраля стало известно, что компания частично приостановила работу рудников. Как объяснял на тот момент первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко (1 марта он был отправлен в отставку и покинул компанию), рудники были остановлены в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Президент ГМК Владимир Потанин заявил 3 марта, что «коллеги рассчитывают к девятому числу (9 марта.— “Ъ”) добиться окончательно перелома этой ситуации и стабилизировать ее».

В этот день пройдет заседание правления «Норникеля», на котором будет утвержден план по восстановлению производства на рудниках. «На сегодняшний день можно сказать о том, что будут определенные потери для производства»,— признал Владимир Потанин.

Вопросы промышленной безопасности стоят для «Норникеля» как никогда остро после того, как в результате обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) 20 февраля погибли трое рабочих, а пятеро пострадали. Владимир Потанин заявил, что фабрика будет приведена в рабочее состояние после 15 марта. Но решение о возобновлении ее работы будет принято позднее — для этого, в частности, потребуется разрешение Ростехнадзора.

Рудники и фабрика являются ключевыми активами Заполярного филиала «Норникеля». На затронутые подтоплением рудники приходится около трети всех мощностей «Норникеля» по добыче руды, подсчитал Альфа-банк. По оценкам «ВТБ Капитала», рудники «Таймырский» и «Октябрьский» генерируют половину всей выручки компании — около $9,5 млрд в 2021 году (при текущих ценах на металлы) из $18,8 млрд общей выручки группы. По прогнозу «ВТБ Капитала», производство на рудниках в 2021 году может составить 124 тыс. тонн никеля (4,6% от всего производства никеля в мире), 253 тыс. тонны меди (1%), 1,4 млн унций палладия (12,5%), 347 тыс. унций платины (5,3%), 36 тыс. унций родия (3,5%) и 93 тыс. тройские унции золота (0,1%). Месячный простой рудников может снизить годовое производство «Норникеля» на 4%, считает Sova Capital.

500–800 миллионов долларов может потерять «Норникель» в случае месячного простоя двух основных рудников из-за подтопления

Максим Худалов из АКРА полагает, что с учетом запасов руды на предприятиях потери от месячных простоев не превысят месячной выручки компании и будут ограничены $500–800 млн. «Думаю, новость о провале производства "Норникеля" даст дополнительный повод для роста спекулятивных ожиданий по ценам на металл»,— говорит он. Борис Красноженов из Альфа-банка считает, что «Норникель» сможет восстановить объемы производства на рудниках в течение 1,5–2 месяцев. По его мнению, изначальная реакция рынка была слишком негативной. С 20 февраля, когда стало известно об обрушении на фабрике, акции «Норникеля» на Мосбирже упали на 17,5%, до 23,3 тыс. руб. за бумагу. В частности, 3 марта после заявлений Владимира Потанина акции упали на 2,25%.

Потенциальные потери могут сказаться на уровне дивидендов «Норникеля» и обострить традиционный конфликт крупнейших акционеров компании — «Интерроса» Владимира Потанина и «Русала».

«Мы внимательно следим за развитием ситуации на этих объектах,— заявил “Ъ” замглавы "Русала" и член совета директоров "Норникеля" Максим Полетаев.— После получения информации об уровне материальности (последствий аварии.— “Ъ”) примем решение о дальнейших действиях».

Евгений Зайнуллин