«Норникель» частично остановил работу двух рудников в Норильске из-за подтопления

ПАО «ГМК "Норильский никель"» частично приостановило работу рудников Октябрьский и Таймырский в Норильске из-за подтопления, сообщила пресс-служба компании.

Во время горнопроходческих работ 12 февраля было установлено поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника Октябрьский. «Частично приостановлены работы и на руднике Таймырском, поскольку есть связанные выработки, и вода также поступает на горизонт этого рудника»,— сказал вице-президент и главный операционный директор ГМК Сергея Дяченко. По его словам, ведутся работы по ликвидации подтопления.

Как отмечает “Ъ”, рынок негативно отреагировал на информацию о приостановке предприятий. «В последние минуты торгов на Московской бирже акции "Норникеля" усилили падение и закрылись на уровне 24 774 руб. за штуку, что на 4,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня»,— пишет издание.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что акции «Норникеля» на Московской бирже упали на 4,9% к 14:40 на фоне аварии на Норильской обогатительной фабрике, где рухнуло здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Под завалами погибли трое рабочих. Следственный комитет РФ задержал директора предприятия Александра Цымбала.

Рудники входят в Заполярный филиал компании, который считается ключевой ресурсной базой «Норникеля». Он находится на Таймырском полуострове. Комплекс объединяет производственные мощности металлургических, горнодобывающих, обогатительных, транспортных и др. предприятий. К нему так же относятся рудники: Заполярный, Комсомольский, Кайерканский

Подробнее о ситуации на обогатительной фабрике в Норильске — в материале “Ъ-Сибирь” «"Медвежий ручей" вылился в дело».

Екатерина Лукашевич