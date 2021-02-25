«Медвежий ручей» вылился в дело

В Красноярском крае задержан директор обогатительной фабрики «Норникеля», где в результате обрушения производственных помещений погибли трое рабочих. Следствие полагает, что глава предприятия знал об аварийном состоянии здания дробильного цеха и не остановил работы, проводившиеся там без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. Кроме директора, в числе подозреваемых значатся четверо должностных работников фабрики и компании-подрядчика, которые были задержаны ранее. В Следственном комитете РФ отмечают, что дефекты в конструкциях здания, вызвавшие обрушения, были выявлены еще в 2018 году, а устранить их следовало до декабря 2020 года.



Следственным комитетом РФ задержан директор Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (входит в ГМК «Норникель») Александр Цымбал. Уголовное дело правоохранительные органы возбудили после того, как 20 февраля трое рабочих погибли при частичном обрушении здания дробильного цеха. Они являлись сотрудниками подрядной организации «Норильскникельремонт» и проводили там работы по укреплению несущих опор и перекрытий. Эти дефекты в здании цеха были выявлены еще в 2018 году. Специалисты посчитали, что часть конструкций годна с ограничениями и рекомендовали устранить недостатки до конца 2020 года. Однако, как установило разбирательство, сотрудники «Норильскникельремонта» приступили к работам только 8 февраля в отсутствие каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. Следствие утверждает, что директор фабрики должен был приостановить работы, выполнявшиеся с нарушением требований промбезопасности, но не сделал этого. По ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель трех человек) ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас следствие готовит ходатайство о заключении под стражу топ-менеджера, который после аварии был отстранен от руководства предприятием. Какой версии произошедшего придерживается задержанный — неизвестно.

Список подозреваемых по делу в настоящее время включает пять человек. 21 февраля силовики задержали главного инженера, начальника дробильного цеха и руководителя отдела по техническому надзору обогатительной фабрики, которые, по версии следствия, медлили с ремонтом, а также работника фирмы-подрядчика «Норильскникельремонт», отвечавшего за допуск людей к работам. Им также инкриминируется ст. 216 УК. «Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которых погибли трое сотрудников подрядной организации»,— заявила старший помощник руководителя красноярского управления СКР Ольга Шаманская. Двух из задержанных суд уже отправил в СИЗО, еще по двум отложил рассмотрение вопроса об определении меры пресечения на 72 часа.

Авария на норильской обогатительной фабрике, чья история ведется с конца 1948 года, произошла в ночь на 20 февраля. Частично обрушилось здание дробильного цеха, а также галереи №1 и галереи №11 (размер каж­дой составляет 30 м, из них одна — транспортная, другая — пешеходная). Восемь работников «Норильскникельремонта» оказались под завалами, трое из них погибли, пятеро получили травмы и были госпитализированы. В «Норникеле» сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла «по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности». 22 февраля было объявлено в Норильске днем траура по погибшим.

Константин Воронов