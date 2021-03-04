Стреляют без предупреждения

С 1 марта, следует из новой редакции ПДД, местные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере: достаточно одной таблички «Фотовидеофиксация» на въезде в населенный пункт. Власти Москвы уже заявили, что демонтируют все указатели в черте города — в мэрии уверены, что данных о камерах в навигаторах для информирования водителей достаточно. В Татарстане, Курской и Московской областях таблички пока оставляют на своих местах. На федеральных дорогах Росавтодора также изменений не ожидается.

Согласно вступившим с 1 марта изменениям в ПДД, если на территории населенного пункта установлено много камер, предупреждать о каждой не нужно — достаточно одной таблички «Фотовидеофиксация» на въезде. Московские власти (в столице более 2,6 тыс. комплексов) этой опцией воспользуются в числе первых: в столичном ЦОДД заявили, что до 1 сентября лишние знаки из города уберут, оставив только таблички на въезде. «Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД,— пояснили в центре.— Информация регулярно обновляется».

Отметим, позиция столичных властей на этот счет несколько раз менялась. Так, в ноябре 2019 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил “Ъ”, что табличка «Фотовидеофиксация» — «лишняя вещь, особенно в таких мегаполисах, как Москва». А в феврале 2021 года в ЦОДД говорили, что «прорабатывают возможность» сохранения знаков.

В минтрансе Подмосковья вчера не смогли уточнить, что будет с установленными табличками. Власти Татарстана и Курской области, по данным “Ъ”, пока знаки оставляют. В Росавтодоре заявили “Ъ”, что демонтировать знаки на федеральных дорогах (в черте населенных пунктов) не будут.

Напомним, в 2019 году Владимир Путин заявил, что нельзя «камеры специально скрывать и прятать», поручив правительству разработать требования по обозначению камер и разработать систему по отмене штрафов, вынесенных с помощью комплексов, установленных с нарушениями.

МВД подготовило предложения в новый процессуальный КоАП (с 2020 года разрабатывается Минюстом, в Госдуму еще не внесен): предлагается упрощенный порядок отмены постановления — без протеста прокурора или жалобы, а по решению инспектора, если в месте и в момент фиксации выявлено «несоответствия организации дорожного движения проектам и схемам» (иными словам, в тех местах, где знак должен быть, но его не было).

Теперь, когда таблички из населенных пунктов исчезнут, непонятно, как водители сможет понять законность установки камеры после получения штрафа, рассуждает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. Если для этого будет использоваться информация в навигаторах или в сети, которая может измениться в любой момент, потребуется придумывать сложную доказательную базу, которая позволит автовладельцам добиваться отмены постановлений, говорит он. Эксперт также обратил внимание на новые формулировки правил и ГОСТ, которые и за городом по-прежнему не обязывают ставить предупреждающие знаки перед камерами.

В Европе используется как скрытый (без знаков), так и «видимый» контроль нарушений, рассказали “Ъ” в пресс-службе ассоциации ОКО (объединяет операторов и разработчиков камер). «Видимая фиксация эффективна, когда необходимо, чтобы участники движения снижали скорость на определенном участке дороги, например, перед школой, перекрестком,— поясняют в ОКО.— Знак в данном случае является инструментом понуждения к соблюдению правил». При этом в России, отмечают в ассоциации, большинство водителей снижают скорость, увидев знак, а проехав камеру, снова движутся с превышением. «Это увеличивает опасность возникновения ДТП и нивелирует принцип неотвратимости наказания,— говорят в ОКО.— С этой точки зрения наиболее эффективной будет скрытая фотовидеофиксация. Водители знают, что есть вероятность быть обнаруженным, но не знают точно, где и когда». В ассоциации считают, что важно «обеспечить единообразие подхода во всех регионах», поскольку разные правила установки знаков «будут вводить водителей в заблуждение».

Иван Буранов; Сергей Толмачев, Воронеж