Этот знак мы применяли, как могли

Новых знаков для обозначения камер, несмотря на новую редакцию ПДД, на дорогах не появится. С 1 марта лишь изменился юридический статус табличек «Фотовидеофиксация»: раньше они относились к «знакам дополнительной информации», теперь — к «информационным знакам». Новым ГОСТом меняются правила применения табличек: власти могут оставить один предупреждающий знак на въезде в населенный пункт, а об остальных камерах на территории города вообще не предупреждать.

2 марта Росстандарт опубликовал поправки к ГОСТам 52289 и 52290, описывающие внешний вид и правила применения нового информационного знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Указатель представляет собой прямоугольную белую табличку с изображением камеры — это ровно тот же самый знак, что уже применяется и установлен на дорогах.

Поправки в ГОСТы внесены в связи с вступлением в силу новой редакции ПДД с 1 марта: раньше табличка относилась к категории «знаки дополнительной информации», теперь — к «информационным знакам».

1 марта многие СМИ поспешили сообщить о том, что новый знак появится на дорогах, публикуя его изображения — в виде синего прямоугольника с камерой. Такой вариант действительно обсуждался, “Ъ” рассказывал об этом, но от него отказались. До 2 марта не было никаких документов с описанием внешнего вида знака 6.22, только сейчас опубликован измененный ГОСТ. Поскольку речь идет об уже применяемой табличке, то автовладельцы не заметят каких-либо изменений.

Внешний вид предупреждающей таблички полностью сохранен, это видно по изменениям, внесенным в ГОСТ. Изменился только номер указателя и его категория

Правила применения нового (с формальной точки зрения) предупреждающего знака изменились. Указатель ставится за 150–300 м до зоны контроля не только перед стационарной, но и перед передвижной камерой. В черте населенного пункта и города предупреждающий знак теперь может быть всего один — на въезде. Это значит, что московский ЦОДД вправе теперь все таблички с улиц демонтировать (их около тысячи), но в центре пока таких планов не подтверждают.

Если табличка висит под другим знаком (парная установка отныне необязательна), то разрешена установка на любой высоте (раньше действовали ограничения). До сих пор разрешалось обозначать камеру разметкой 1.24.4 (схематичное изображение комплекса на асфальте) без знака, теперь — только вместе с ним. Указатель (как, впрочем, и прежняя табличка) может быть трех типоразмеров: 300x600 мм, 350x700 мм и 450x900 мм.

В 2019 году Владимир Путин поручал правительству переработать требования к обозначению комплексов. «Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать»,— заявил тогда глава государства. По итогам президентского поручения и были разработаны поправки к правилам и ГОСТам, вступившие в силу с 1 марта. На этапе разработки стандарта коллегиальным решением Минтранса, института РосдорНИИ, ГИБДД России было решено сохранить установленные таблички, и новых знаков не ставить для экономии бюджета. «Изначально хорошая идея в итоге исполнена формально с практически нулевым результатом»,— резюмирует эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

Иван Буранов