Новый дорожный знак для обозначения камер вводится в ПДД

С 1 марта постановлением правительства №2441 в ПДД вводится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Он обозначает места возможного применения стационарных или мобильных дорожных камер. Новый указатель ставится за пределами населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля каждой камеры, в населенном пункте — только один раз на въезде в него.

Внешний вид нового знака будет закреплен поправками к ГОСТам. Изменения уже утверждены, заявили в Росстандарте, документ опубликуют 1 марта. Новый знак с большей долей вероятности сохранит вид применяемой сегодня таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Отличие в том, что ее можно будет применять на желтом фоне (для обозначения временных камер в зоне дорожных работ), а также ставить самостоятельно без привязки к другому знаку (например, «Ограничение скорости»).

Этому решению, как рассказывал “Ъ” ранее, предшествовала дискуссия между Научным центром безопасности движения МВД, институтом МАДИ, Минтрансом, ГИБДД и другими экспертами. Обсуждался сценарий, при котором знаком 6.22 будет синий прямоугольник с изображением камеры, но от этого варианта отказались. Таблички, которые были установлены до 1 марта, для экономии бюджета останутся на своих местах, де-юре они просто поменяют свой статус, поясняли ранее в Минтрансе.

Иван Буранов