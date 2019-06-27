Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет

Усилить контроль за дорожными камерами и автошколами, ужесточить санкции за превышение скорости, ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей, поднять стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Такие предложения прозвучали вчера в ходе заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности движения. Обсуждались и проблемы дорожной отрасли, в частности, плохое освещение автотрасс и нехватка российской дорожно-строительной техники — скреперов, ресайклеров и термосмесителей.

Вчера президент Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросам развития автодорог и безопасности движения. Глава государства впервые затронул тему фиксации нарушений с помощью дорожных камер. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,— заявил Владимир Путин.— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок». Отметим, правила установки камер закреплены ГОСТом, принятым в 2016 году. ГИБДД и местные власти ставят информационные таблички 8.23 перед стационарными камерами, но предупреждать о мобильных комплексах обязанности нет. Это в последнее время вызывает ожесточенные споры между правозащитниками и ГИБДД.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и глава МВД Владимир Колокольцев говорили о необходимости внедрения информационной базы, которая позволила бы ГИБДД не допускать к управлению граждан с медицинскими противопоказаниями к вождению. Об этом Госавтоинспекция просит Минздрав не первый год, однако медицинское ведомство всякий раз отказывает, ссылаясь на врачебную тайну. Лишь недавно стороны начали искать компромисс. По сведениям “Ъ”, ГИБДД предложила структурам Минздрава создать канал связи, по которому наркологи могут получать данные о наказанных за пьяное вождение гражданах. Предполагается, что Минздрав, в свою очередь, мог бы передавать по тому же межведомственному каналу данные о противопоказаниях. Механизм пока только отрабатывается.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал доработать законопроект по введению для нарушителей повышающих коэффициентов при расчете цены полиса ОСАГО. Как ранее рассказывал “Ъ”, такой законопроект подготовлен Минфином, планируется его обсуждение в правительстве 1 июля. Господин Дрозденко также призвал обеспечить доступ компаний, связанных с перевозкой грузов и пассажиров (например, сервисы каршеринга), к информационным системам МВД для проверки водительских прав. ГИБДД даже анонсировала разработку такой системы. Александр Дрозденко также предложил увеличить максимальный срок лишения прав за превышение скорости (более 60 км/ч) с полугода до года.

Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, напомнил о недавней идее МВД ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей (“Ъ” рассказывал об этой инициативе 20 мая; законопроект направлен в правительство). Предполагается, что собственник конфискованной машины (если за рулем был не он) сможет обратиться с регрессным иском к водителю, по вине которого машина была конфискована. Инициативу вчера поддержал премьер Дмитрий Медведев, заметив, что новую санкцию можно включить в новый КоАП, который согласно опубликованной концепции правительства вступит в силу в 2021 году. Владимир Колокольцев также предложил ввести новую «систему рейтинговой оценки автошкол» для улучшения качества подготовки водителей. По информации “Ъ”, речь идет об увеличении частоты и тщательности проверок автошкол, выпускники которых показывают плохой результат на экзаменах в ГИБДД (сдают с нескольких попыток и т. д.). Такими проверками занимается Рособрнадзор.

В ходе заседания Госсовета были также затронуты проблемы дорожной отрасли. В частности, господин Путин отметил плохую освещенность российских трасс. «За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень, и дело не только в неразвитой инфраструктуре,— заявил президент.— Дело в дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям». За сложившуюся ситуацию, заявил Владимир Путин, отвечают «энергетики, главы регионов, правительство»: «Прошу всех, кого я сейчас упомянул, незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог».

Господин Путин также напомнил, что доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет всего 38,6%. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» этот показатель планируется довести к 2024 году до 50%. Господин Путин отметил проблему «административных барьеров», которые мешают выбирать подрядчиков и внедрять современные технологии: «Очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным».

Дорожники, как выяснилось, в свою очередь, не могут получить аванс в виде «живых денег» для начала работ в рамках заключенных контрактов. Об этом также рассказал Владимир Путин. Вместо этого регионы выдают компаниям казначейские аккредитивы (обязательства госзаказчика оплатить работы по госконтракту перед исполнителями), которые невозможно использовать для закупки оборудования и материалов. Подрядчикам приходится брать кредиты, неся затраты по процентам, добавил Алексей Цыденов. «Нужно все-таки проявлять какую-то гибкость для того, чтобы стройка шла вперед, не останавливалась»,— призвал Владимир Путин. Премьер Дмитрий Медведев отнесся к идее настороженно, напомнив, что исторически систему аккредитивов вводили, чтобы «деньги не распылялись». По мнению премьера, в этом вопросе важно «не перегнуть палку», определив «разумный уровень авансирования», чтобы «не искать эти деньги по разным местам».

Алексей Цыденов сообщил о необходимости принять отдельную программу с финансированием в размере 292 млрд руб. по ремонту 3,5 тыс. мостов и искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии (ранее Владимир Путин давал поручения подготовить предложения по этой теме). Господин Цыденов также рассказывал про проблемы с поставкой битума для дорожной стройки. Годовая потребность составляет около 9 млн тонн, рассказал он, мощности всех заводов — 11,7 млн тонн, но необходимо круглогодичное производство, хранение и распределение битума. Минтранс для решения этой проблемы ранее предлагал построить сеть специальных хранилищ. Ситуация усугубляется, по словам Алексея Цыденова, сезонными колебаниями цены на битумы, достигающими 60% накануне строительного сезона. Глава Бурятии также предложил «проработать меры по импортозамещению дорожно-строительной техники»: необходимые для строительных работ скреперы, дорожные фрезы, ресайклеры, термосмесители, по его словам, «пока только осваиваются к производству российскими предприятиями».

Глава Минтранса Евгений Дитрих считает необходимым упростить процесс приемки дорожных объектов. «Сейчас, помимо стройконтроля заказчика, контролирующего приемку, действует еще и технический надзор Ростехнадзора, который дублирует стройконтроль,— пояснил он.— Предлагаем для дорог его отменить, оставить только для действительно особо опасных и технически сложных объектов. У дорожников это уникальные, технически сложные искусственные сооружения протяженностью более 100 метров». Господин Дитрих также предложил включить в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» новую программу по восстановлению аварийных путепроводов, а также программу по переводу грунтовых дорог в асфальтовые. Он признался, что дополнительных денег на такие меры сейчас нет, поэтому в нацпроект их можно было бы включить «факультативно», финансируя их при возникновении «остатков» и «высвобождении ресурсов». Сейчас, пояснил он, при появлении дополнительных средств деньги перераспределить не получается. Замглавы Минфина Андрей Иванов заявил, что необходимые полномочия по распределению денег у кураторов нацпроектов есть.

Прозвучавшие в ходе заседания Госсовета предложения будут оформлены в виде поручений президента.

Иван Буранов