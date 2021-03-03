МИД России назвал правильным отказ США от практики продвижения демократии силой

США приняли правильное решение, объявив об отказе насаждать демократию в мире силой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, госпожа Захарова посоветовала Госдепартаменту перечитать Устав ООН и руководствоваться им.

«Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой»,— сказала представитель МИДа. «Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств»,— заявила телеканалу «Звезда» Мария Захарова.

Ранее господин Блинкен выступил с речью о внешней политике страны. По его словам, новая администрация США не будет свергать режимы и продвигать демократию в других странах силой.

После избрания президентом Джо Байдена Вашингтон начал сближение с традиционными союзниками. Новая администрация не заявила о намерении улучшить отношения с Россией. Сегодня, 3 марта, стало известно, что США продлили на год санкции в отношении России, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

О планах США на внешнюю политику читайте в публикации “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».