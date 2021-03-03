Госдеп пообещал перестать насаждать демократию силой

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью о внешней политике страны. По его словам, новая администрация США не будет свергать режимы и продвигать демократию в других странах силой.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какие бы благие намерения у нас ни были, это не сработало»,— сказал господин Блинкен (цитата по The Financial Times).

Также Энтони Блинкен заявил, что Китай представляет собой «самое большое геополитическое испытание» в этом столетии. Россию он отнес к «серьезным вызовам».

После избрания президентом Джозефа Байдена Вашингтон начал сближение с традиционными союзниками США. Новая администрация не заявила о намерении улучшить отношения с Россией. Вчера, 2 марта, США ввели санкции против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, обвиняя российские власти в нарушении прав человека.

О контурах американской внешней политики на ближайшее будущее — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».