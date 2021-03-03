США продлили на год антироссийские санкции по ситуации на Украине

Президент США Джозеф Байден продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. Уведомление об этом опубликовано в Федеральном реестре США (.pdf).

Напомним, американские санкции 2014 года касались ряда официальных лиц России. Ограничительные меры затронули также крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С тех пор санкции ежегодно продлеваются и дополняются.

Вчера, 2 марта, США вслед за ЕС ввели санкции против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников. В оба списка включены директор ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов. МИД России планирует ответить на санкции по принципу взаимности.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».