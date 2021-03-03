Навальный находится в СИЗО-3 во Владимирской области

Осужденный политик Алексей Навальный был этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор «Кольчугино» (СИЗО-3) во Владимирской области. Сообщение об этом в Twitter оппозиционера опубликовали его соратники. СМИ сообщали, что после «Кольчугино» Алексея Навального доставят в исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области (ИК-2).

Они также разместили сообщение от политика в Instagram. В нем господин Навальный рассказал, что у него все хорошо, несмотря на «репутацию учреждений» Владимирской области: «Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве. В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна».

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев написал в Twitter, что Алексей Навальный находится в карантинной камере. «С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, "ФСИН-Письмо" отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника»,— отметил адвокат.

Как ранее сообщал “Ъ”, 25 февраля господин Кобзев сообщил, что Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Эту информацию подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Ярославское агентство «Ярновости», ТАСС и «Медиазона» сообщили со ссылкой на источники, что оппозиционера после «Кольчугино» доставят в предназначенную для впервые осужденных исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области (ИК-2). Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников тоже предположил, что политика доставили в ИК-2.

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2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил три с половиной года условного срока, назначенные Алексею Навальному по делу о хищении средств у «Ив Роше», на два года восемь месяцев реального лишения свободы. По мнению ФСИН, политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. Сам господин Навальный назвал приговор политически мотивированным. 20 февраля, рассмотрев апелляцию на это решение, Мосгорсуд сократил назначенный оппозиционеру срок отбывания наказания в колонии на полтора месяца с учетом времени, проведенного им под домашним арестом в 2014–2015 годах.

Кира Дюрягина