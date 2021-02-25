Навального этапировали из «Матросской тишины»

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН, также известного как «Матросская тишина». Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter. Куда именно этапирован политик, пока не сообщается.

«Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали. Скорее всего, в колонию, но, возможно, еще куда-то»,— сказал адвокат Вадим Кобзев агентству «Интерфакс».

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику. «Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но отказались сообщать, в каком направлении. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Согласно закону, Алексея Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания, но в Москве таких колоний нет. Зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев заявлял, что оппозиционера могут этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа.

Напомним, Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Он был задержан в московском аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив оппозиционеру условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по «делу "Ив Роше"».

20 февраля суд отклонил апелляцию защиты, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».