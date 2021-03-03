Галина Токарева возглавит департамент общественных связей администрации Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга сменится начальник департамента общественных связей. Как стало известно “Ъ-Урал”, им станет бывшая советница Алексея Орлова на посту заместителя губернатора Свердловской области Галина Токарева. Она вступит в должность 5 марта. Госпожа Токарева сменит Марину Леонову, которая возглавляла департамент с лета 2019 года.

Напомним, после назначения Алексея Орлова на пост главы Екатеринбурга в администрации прошел ряд кадровых перестановок. В январе пост вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам покинула Марина Андрусь. Вместо нее на должность назначили Андрея Корюкова. В начале февраля бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин занял пост заместителя мэра по связям с общественностью. В марте первым вице-мэром стал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имущества Игорь Сутягин.

Михаил Мананников