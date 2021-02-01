Сергей Плахотин назначен вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов назначил бывшего гендиректора «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина на должность заместителя мэра по связям с общественностью. Как сообщили в пресс-службе мэрии, кадровое решение вступило в силу 1 февраля.

Сергей Плахотин окончил УПИ по специальности «инженер-металлург» и Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК, а с 2006 года — в рекламно-производственной группе «Печатное поле». Генеральным директором «Коммерсантъ-Урал» он был назначен в августе 2012 года, сменив Марию Картуз, которая возглавила департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Под его руководством издательский дом выпустил более 10 книг по истории Екатеринбурга и Свердловской области. Среди них: «Бури вестники», «Ловцы банд. Место встречи», «Приходы. Культурные волны Урала», «Победа. Одна на всех».