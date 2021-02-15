Андрей Корюков назначен вице-мэром Екатеринбурга по экономике

На должность заместителя главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам назначен Андрей Корюков. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии. Напомним, пост вице-мэра по экономике стал вакантным после ухода Марины Андрусь.

Андрей Корюков работал в городской администрации более 20 лет. С 1997 года он занимал пост зампредседателя комитета по экономике, с 2000 года — замначальника финансово-бюджетного управления мэрии. Позднее работал заместителем главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансов. В октябре 2018 года был назначен заместителем министра экономики Свердловской области.

Напомним, это не первые кадровые перестановки в администрации города. В середине января заявление об увольнении по собственному желанию подал Александр Ковальчик, занимавший должность руководителя аппарата мэрии. Этот пост заняла помощница мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Марина Фадеева. В начале февраля вице-мэром по связям с общественностью стал бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин.