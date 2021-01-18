Вице-мэр Марина Андрусь покинула администрацию Екатеринбурга

Заместитель главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь покинула мэрию. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 18 января стал ее последним рабочим днем.

И.о заместителя мэра стала Анна Турунцева. Как объяснили в горадминистрации, кто займет место Марины Андрусь будут решать после завершения конкурса на должность главы Екатеринбурга.

Как указано на сайте мэрии, Марина Андрусь участвовала в разработке первой стратегии города Екатеринбурга, была ответственным за организацию актуализации стратегии МО «город Екатеринбург», занималась организацией методического обеспечения разработки стратегий муниципальных образований Свердловской области, стратегии и проектов развития Екатеринбургской агломерации.

«За многолетний труд на различных должностях Марина Олеговна награждена почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города, ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики — медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года", а также памятными медалями "285 лет со дня основания города Екатеринбурга" и "225 лет Екатеринбургской городской Думе"»,— указано на сайте администрации.

Марина Андрусь начала работать в комитете по экономики городской администрации с 1997 года. В июне 2008 года назначена на должность председателя комитета стратегического планирования, а в 2011 года на должность заместителя начальника Департамента экономики администрации Екатеринбурга. С февраля 2016 года советник заместителя председателя правительства Свердловской области. С ноября 2016 года работала в администрации губернатора региона, в должности советника заместителя главы. С 25 октября 2018 года являлась заместителем главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Напомним, в пятницу, 15 января заявление об увольнении по собственному желанию также подал Александр Ковальчик, занимавший должность руководителя аппарата мэрии. Эту должность заняла Марина Фадеева.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, Александр Ковальчик является одним из возможных претендентов на пост главы Среднеуральска. Как стало известно сегодня, глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «На мэра давит конфликт интересов»