Алексей Орлов назначил первого вице-мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил первого заместителя мэра. Им стал заместитель главы по вопросам управления имущества Игорь Сутягин. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, кадровое решение вступит в силу с 1 марта.

Игорь Сутягин окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Позднее работал в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве, а также в администрации Тобольска (Тюменская область). С 2014 года господин Сутягин занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. На должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом он был назначен в октябре 2018 года.

Напомним, место первого вице-мэра Екатеринбурга стало вакантным после избрания главой города Алексея Орлова, который занимал этот пост с конца декабря 2020 года. Отметим, господин Орлов сменил Александра Ковальчика, который вскоре после ухода с должности покинул администрацию Екатеринбурга и перешел на работу в мэрию Среднеуральска.

Назначение господина Сутягина — не первая кадровая перестановка в команде мэра. Так, 18 января пост вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам покинула Марина Андрусь. Вместо нее на должность был назначен Андрей Корюков. В начале февраля бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин был занял пост заместителя мэра по связям с общественностью.

Анастасия Реутова