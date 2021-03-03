Напавшего на омоновца члена УИК отправили в СИЗО на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина до 20 апреля. Вчера, 2 марта, его задержали на выходе из спецприемника, где отбывал наказание. Господина Пичужина обвиняют в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января в Москве.

«Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Пичужина Романа Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля 2021 года»,— сообщили в пресс-службе суда (цитата по ТАСС). Роману Пичужину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Столичное управление следственного комитета России (СКР) сообщало об уголовном деле в отношении члена УИК 20 февраля, его фамилия при этом не раскрывалась. По версии следствия, мужчина, находясь 31 января вблизи Комсомольской площади, «нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища».

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и 23, 31 января и 2 февраля. Январские акции также прошли в других городах России. В конце февраля следователи признали Мосгортранс и метро Москвы потерпевшими по делу о перекрытии движения во время первой акции.

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