Скворцова: для предотвращения третьей волны коронавируса нужно привить четверть населения

Третьей волны коронавируса Россия сможет избежать, если за два месяца будет привита четверть населения страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она отметила, что если бы в России не началась массовая вакцинация, то третья волна COVID-19 была бы неизбежна.

«Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года»,— заявила госпожа Скворцова (цитата по «РИА Новости»). Глава ФМБА пояснила, что сейчас и в агентстве, и в мире разработаны математические модели, которые позволяют прогнозировать течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу. Сегодня, 3 марта, министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии COVID-19.

За последние сутки в России было зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 10 565 заразившихся (на 0,28% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.