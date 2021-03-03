Мурашко призвал соблюдать меры защиты во избежание третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии COVID-19. Это следует делать до формирования популяционного иммунитета, пояснил он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, (проводить.— “Ъ”) вакцинопрофилактику. И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, (выполнение.— “Ъ”) других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения, Роспотребнадзором. Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности»,— сказал господин Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Новосибирск (цитата по ТАСС).

Он добавил, что наиболее тяжело коронавирус переносят люди старше 60 лет. Михаил Мурашко отметил, что эта категория граждан нуждается в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.

В России зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.

Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».