03 марта, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 10 565 заразившихся (на 0,28% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1284 (983 134 за все время),
  • Санкт-Петербург — 962 (370 019),
  • Московская область — 691 (215 898),
  • Нижегородская область — 388 (97 726),
  • Воронежская область — 286 (68 737).

Умерли за сутки 452 заболевших, накануне — 441 (увеличилось на 2,49%). Общее число летальных случаев составляет 87 348. Выздоровели 15 694 человека, всего — 3 853 734.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 46 (15 192 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 39 (11 200),
  • Московская область — 33 (4 748),
  • Ростовская область — 29 (3 158),
  • Воронежская область — 16 (1 936).

В России с января идет массовая вакцинация населения. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.

Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя