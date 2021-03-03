В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 10 565 заразившихся (на 0,28% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1284 (983 134 за все время),

Санкт-Петербург — 962 (370 019),

Московская область — 691 (215 898),

Нижегородская область — 388 (97 726),

Воронежская область — 286 (68 737).

Умерли за сутки 452 заболевших, накануне — 441 (увеличилось на 2,49%). Общее число летальных случаев составляет 87 348. Выздоровели 15 694 человека, всего — 3 853 734.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 46 (15 192 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 39 (11 200),

Московская область — 33 (4 748),

Ростовская область — 29 (3 158),

Воронежская область — 16 (1 936).

В России с января идет массовая вакцинация населения. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.

Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».