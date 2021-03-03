В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 10 565 заразившихся (на 0,28% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
- Москва — 1284 (983 134 за все время),
- Санкт-Петербург — 962 (370 019),
- Московская область — 691 (215 898),
- Нижегородская область — 388 (97 726),
- Воронежская область — 286 (68 737).
Умерли за сутки 452 заболевших, накануне — 441 (увеличилось на 2,49%). Общее число летальных случаев составляет 87 348. Выздоровели 15 694 человека, всего — 3 853 734.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
- Москва — 46 (15 192 с начала пандемии),
- Санкт-Петербург — 39 (11 200),
- Московская область — 33 (4 748),
- Ростовская область — 29 (3 158),
- Воронежская область — 16 (1 936).
В России с января идет массовая вакцинация населения. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.
Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».