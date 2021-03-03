Эксперт Минздрава: к середине года мы практически забудем про пандемию

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин считает, что эпидемия коронавируса завершится в России летом 2021 года. По его мнению, в ближайшее время не стоит ждать эффективных препаратов «прямого противовирусного действия».

«Я думаю она (пандемия.— “Ъ”) закончится, действительно, в этом году. Потому что самый главный фактор — это коллективный иммунитет. <...> Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию»,— сказал господин Малявин в эфире «Москва-24». Он добавил, что коллективный иммунитет накапливается за счет вакцинированных и переболевших, в том числе бессимптомно.

«Рассчитывать на лекарства прямого противовирусного действия эффективного, я думаю, в ближайшее время не стоит. Это большая задача… лет 10, может, если напрягаются, лет пять, не раньше»,— сказал эксперт Минздрава.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу после вакцинации 60% населения России может сформироваться к августу. По ее словам, при увеличении темпов вакцинации достичь массового иммунитета можно будет и раньше. Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов оценил коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян в 6%.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».