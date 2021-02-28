Эксперт Роспотребнадзора оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу в 6%

Иммунитет к коронавирусу есть у 5,7–6% россиян, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его оценка основана на числе заболевших и привитых, а также на предположении о количестве россиян, которые перенесли болезнь бессимптомно.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно 20–30% тех, кто перенес бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8–9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7–6%»,— сказал господин Горелов «Российской газете». По его мнению, для замедления темпов распространения COVID-19 иммунитет должен сформироваться у 70% населения.

В России зарегистрировано 4,2 млн заражений коронавирусом. Умерли больше 86 тыс. человек. Последние несколько дней число заражений не превышает 12 тыс. (пиковое значение — 29 935). По последним данным, привито 4 млн человек, или 2,7% населения. Для сравнения: в ОАЭ и Израиле привито более 40% населения, в США — 14%.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».