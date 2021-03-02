Постпред РФ: санкции ЕС загоняют отношения с Россией в тупик

Действия Евросоюза загоняют отношения с Россией в тупик, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, Москва обязательно предпримет меры в ответ.

«Речь идет о действиях, которые наши отношения с Евросоюзом загоняют в тупик, в угол, из которого чем дальше, тем будет сложнее выбираться. А выбираться придется — чем раньше наши партнеры это поймут в Евросоюзе, тем это будет проще сделать»,— заявил Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, мотивировка санкций в отношении руководства силовых ведомств получилась юридически ущербной, «а привязать деятелей бизнеса ко всей этой ситуации, наверное, было им еще сложнее».

Ранее сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России. Под санкции подпали директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их имущество и счета на территории ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Кроме того, сакнции ввел американский Минфин.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Германии, где он лечился от отравления. 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене ему условного срока на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Западные страны обвиняют власти России в причастности к отравлению политика. Москва обвинения отвергает.

О подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».