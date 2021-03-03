Главные анонсы 3 марта

В Москве президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

В Москве на заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра культуры России Ольги Любимовой.

Во всех регионах России состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения. В 10:40 по местному времени с помощью электросирен и громкоговорителей будет подан сигнал «Внимание всем!» Также будет прерван эфир трансляций на общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

В Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Будет обсуждаться увеличение объемов добычи нефти с апреля. Подробнее

В формате видеоконференции пройдет заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. О ситуации в Донбассе

В Мещанском суде Москвы продолжится рассмотрение дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. О деле

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. О деле