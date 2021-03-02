Результаты прививки от COVID-19 будут доступны в виде QR-кода на портале госуслуг

Информацию о наличии антител после вакцинации от коронавируса можно будет получить на сайте или в мобильном приложении госуслуг в виде QR-кода, следует из проекта постановления Минцифры.

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить возможность хранения и отображения в личном кабинете физического лица на ЕПГУ, в том числе с использованием мобильного приложения… информации о содержании сведений, касающихся соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода, в следующем составе: результаты исследований на COVID-19, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; результаты вакцинации лиц, иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции»,— говорится в документе.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Власти связывают с этим стабилизацию эпидемической обстановки: суточный прирост заражений COVID-19 в стране с тех пор существенно снизился. Сегодня, 2 марта, в России было зарегистрировано 10 565 новых случаев заражения. Накануне выявили 11 571 заразившегося (на 8,69% больше).

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, если граждане продолжат делать прививки такими же темпами. Сейчас в стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.

Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».