В России впервые с 5 октября выявили менее 11 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 10 565 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 11 571 заразившихся (на 8,69% больше). 5 октября в стране было зафиксировано 10 888 случаев заражения. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 268 215.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1277 (всего за время пандемии 981 850),

Санкт-Петербург — 937 (369 057),

Московская область — 617 (215 207),

Нижегородская область — 383 (97 338),

Воронежская область — 291 (68 451).

Умер за сутки 441 заболевший, накануне — 333 (на 32,43% меньше). Общее число летальных случаев составляет 86 896. Выздоровели 14 966 человек, всего — 3 838 040.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 49 (всего 15 146),

Санкт-Петербург — 49 (11 161),

Московская область — 34 (4715),

Архангельская область — 17 (662).

В мире с начала пандемии заразились 114,4 млн человек, умерли 2,5 млн. Больше всего заболевших выявлено в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн), Бразилии (10,5 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, если граждане продолжат делать прививки такими же темпами. Сейчас в стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В июле начнутся испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом.

Подробнее о разработке ФМБА — в материале “Ъ” «"Мир" во время чумы».